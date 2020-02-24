На пункті пропуску "Мар'їнка" помер чоловік

На КПВВ "Мар'їнка" помер 80-річний чоловік, який їхав із окупованої Макіївки на підконтрольну уряду територію.

Про це повідомляє БФ "Право на захист" на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні зранку на КПВВ "Мар'їнка" помер чоловік", - ідеться у повідомленні.

Як зазначають моніторники, 80-річний чоловік разом із дружиною їхав з Макіївки, що на тимчасово непідконтрольній уряду України території, до Дніпра. Пенсіонерові стало зле у машині, що везла подружжя з "нульового блокпоста", а на паспортному контролі він знепритомнів.

Лікарі неурядової організації Première Urgence Internationale відразу почали надавати йому першу допомогу. Разом із лікарями швидкої допомоги з Мар'їнки вони 25 хвилин здійснювали серцево-легеневу реанімацію, але о 10:42 констатували смерть пенсіонера.