Зеленський призначив низку голів РДА у трьох областях

Зеленський призначив низку голів РДА у трьох областях

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив п'ятьох голів районних державних адміністрацій у Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, Президент призначив Олександра Антоненка головою Новгородківської районної державної адміністрації Кіровоградської області, Юрія Загоруйка - головою Білогірської райдержадміністрації Хмельницької області.

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У Чернівецькій області глава держави призначив трьох очільників райдержадміністрацій, зокрема Михайло Чорней очолив Вижницьку РДА, Іван Веклич - Глибоцьку РДА, а Дмитро Балінов - Сторожинецьку РДА.

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