Зеленський призначив низку голів РДА у трьох областях
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив п'ятьох голів районних державних адміністрацій у Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.
Зокрема, Президент призначив Олександра Антоненка головою Новгородківської районної державної адміністрації Кіровоградської області, Юрія Загоруйка - головою Білогірської райдержадміністрації Хмельницької області.
У Чернівецькій області глава держави призначив трьох очільників райдержадміністрацій, зокрема Михайло Чорней очолив Вижницьку РДА, Іван Веклич - Глибоцьку РДА, а Дмитро Балінов - Сторожинецьку РДА.