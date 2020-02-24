На Чорному і Азовському морях очікується шторм, хвилі - до чотирьох метрів

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 24 лютого у акваторії Чорного і Азовського морів та хвилі висотою до 2-4 метрів.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Вранці 24 лютого у північно-західних районах Чорного моря очікується сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм; на Азовському морі вдень 24 лютого сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм, місцями значні опади”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови відповідатимуть II (помаранчевому) рівню небезпечності, що спричинятиме ускладненню роботи морської галузі та морського транспорту.

Як повідомлялося, сьогодні у всіх регіонах України погіршення погоди - дощ, сніг, сильний вітер, у Карпатах хурделиця.