У Карпатах заблукала група туристів

У Рахівському районі Закарпатської області на горі Петрос заблукала група туристів з 5 осіб. Сьогодні вранці один з них спустився самостійно, інших шукають.

Про це повідомляє ДСНС України.

“23 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в Рахівському районі на горі Петрос заблукали туристи (група з 5 осіб). О 05 год. 10 хв. 24 лютого один з туристів вийшов на зв'язок та повідомив, що самостійно спустився”, - йдеться у повідомленні.

Для пошуку та надання допомоги залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС.

Як повідомлялося, сьогодні в Карпатах очікуються хурделиці, сильний вітер з поривами до 40 м в секунду.