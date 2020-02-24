Смертельна ДТП на Одещині: ДБР затримало інспектора поліції охорони

Слідчі ДБР затримали інспектора фізичної безпеки одного з батальйонів Управління поліції охорони ГУ Нацполіції в Одеській області, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив ДТП, в якій загинула людина.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, розслідують обставини смертельної ДТП за участю інспектора фізичної безпеки одного з батальйонів Управління поліції охорони ГУ Нацполіції в Одеській області (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, 22 лютого 2020 року близько 17:00 в одному із сіл Білгород-Дністровського району Одеської області, правоохоронець не впорався з керуванням мотоцикла марки «МТ-11», унаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир мотоцикла загинув, а водій отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейський перебував в стані сп’яніння. У нього виявлено 2,03 проміле алкоголю в крові.

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Правоохоронця затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.