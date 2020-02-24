На Львівщині ДБР затримало патрульного, який вимагав у водія хабар

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали поліцейського сектору реагування патрульної поліції одного з районних відділів ГУ Нацполіції у Львівській області, який вимагав з водія 10 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали поліцейського сектору реагування патрульної поліції одного з районних відділів ГУ Нацполіції у Львівській області за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав від водія 10 тисяч гривень хабаря. За "винагороду" поліцейський обіцяв не притягувати його до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронця затримали під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 300 євро.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

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У разі доведення вини патрульному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.