На Львівщині ДБР затримало патрульного, який вимагав у водія хабар
Про це йдеться на сайті ДБР.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали поліцейського сектору реагування патрульної поліції одного з районних відділів ГУ Нацполіції у Львівській області за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав від водія 10 тисяч гривень хабаря. За "винагороду" поліцейський обіцяв не притягувати його до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронця затримали під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 300 євро.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.
У разі доведення вини патрульному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.