У спальному районі Чернівців затримали чоловіка з гранатою

У Чернівцях, в одному зі спальних районів поліціянти затримали чоловіка, який перебував у дворі з гранатою в руках.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції області.

"21-го лютого, на спецлінію «102» звернулися жителі одного зі спальних районів Чернівців. Громадяни повідомили, що у їхньому дворі знаходиться невідомий чоловік з гранатою в руках. Прибувши на місце події, поліціянти вилучили у 42-річного порушника боєприпас. Вибухотехніки знешкодили гранату РГД-5 з підривачем, яка знаходилася у бойовому стані", - йдеться у повідомленні.

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Відео затримання чоловіка з гранатою на своїй сторінці у Facebook оприлюднила патрульна поліція області.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Співробітники поліції встановлюють всі обставини події та походження боєприпаса.