Суд санкціонував арешт 87 земельних ділянок в курортному селищі Затока

За клопотанням прокуратури Білгород-Дністровський міськрайонний суд на Одещині наклав арешт на 87 земельних ділянок в курортному селищі Затока, щоб запобігти їх злочинному відчуженню.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"З метою попередження злочинного відчуження рекреаційних земель на першій лінії від Чорного моря в селищі Затока Білгород-Дністровського району, в рамках зазначеного провадження, прокурори звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту на земельні ділянки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Білгород-Дністровський міськрайонний суд задовольнив клопотання прокуратури й заарештував 87 ділянок загальною площею майже 7 гектарів по вул. Вокзальній та бульвару Золотий берег".

Облпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо можливого незаконного відчуження земель посадовцями Затоківської селищної ради (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року облпрокуратура повернула державі 2,5 гектара прибережних земель селища Затока вартістю близько 50 мільйонів гривень, які були незаконно передані під індивідуальне дачне будівництво у межах першої та другої смуг узбережжя Чорного моря. Суд ухвалив рішення про задоволення позовних вимог прокуратури, що стосуються 48 земельних ділянок.

31 січня 2020 року прокурори Білгород-Дністровської місцевої прокуратури спільно зі слідчими відділу поліції за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області провели обшуки у посадовців Затоки в межах кримінального провадження щодо розтрати бюджетних коштів.