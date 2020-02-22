Ексголова Тернопільської ОДА прокоментував свою відставку

Звільнений з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Сопель прокоментував свою відставку

Про це йдеться у дописі на його на Facebook-сторінці.

"Написав заяву про відставку з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Щиро дякую Президенту України Володимиру Зеленському за високу довіру. Впевнений, що Володимир Олександрович саме той Президент, котрий змінить країну на краще. Дякую усім, хто вірив в мене та не піддавався інформаційним та політичним маніпуляціям. Рухаємось вперед!", - написав Сопель.

Як повідомляло агентство, Президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля за власним бажанням у зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки.

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Нагадаємо: 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами привезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Мешканці селища Нові Санжари та довколишніх населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички.

Раніше аналогічні протести з блокуванням доріг відбувалися у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про ймовірне розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів. Зокрема, тернопільська облрада 19 лютого зібралася на позачергову сесію, на якій прийнято звернення до Президента і Прем'єр-міністра щодо недопустимості розміщення евакуйованих з Китаю людей на Тернопільщині, зокрема, в санаторії "Медобори".

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які, після двотижневого карантину, повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини — включно з екіпажем та супроводжувальними особами.