Суд відсторонив в.о. голови селищньої ради курортної Затоки

Київський райсуд Одеси задовольнив клопотання прокуратури щодо відсторонення від посади виконувача обов'язків голови Затоківської селищної ради Білгород-Дністровского району В'ячеслава Бокого, якому інкримінують привласнення бюджетних коштів і службове підроблення.

Таку ухвалу винесла 22 лютого слідча суддя Юлія Федулєєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заслухавши доводи сторін обвинувачення та захисту, суд постановив відсторонити від посади виконувача обов'язків голови Затоківської селищної ради строком на два місяці", озвучила ухвалу Федулеєва.

Представник обвинувачення під час виступу нагадав, що слідство має неспростовні докази про скоєння підозрюваним низки злочинів, згідно з ч. 5 ст. 191 (розтрата або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання посадовцями службовим становищем або організованою групою) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що інтереси Бокого на засіданні представляли чотири адвокати. Крім того, для його підтримки прибули кількадесят чоловіків спортивної статури.

Як повідомляв Укрінформ, 31 січня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у посадовців Затоківської селищної ради, яких підозрюють у розтраті багатомільйонних бюджетних коштів.

Правоохоронці розслідують факти можливої розтрати близько 6 мільйонів гривень, виділених на будівництво очисних споруд на території селища. При обшуках вилучено відповідну документацію та комп’ютерну техніку.