Під Харковом перекривали трасу - проти видобутку сланцевого газу

Мешканці селища Мерефа, що під Харковом, зранку перекрили рух трасою Харків-Сімферополь, протестуючи проти видобування сланцевого газу. Акція тривала близько п’яти годин.

Про це кореспондента Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

«Близько 60 місцевих мешканців, не згодних з видобуванням сланцевого газу, перекрили рух транспорту на трасі Харків-Сімферополь у місті Мерефа. Акція розпочалася о 10 ранку», - сказали у поліції.

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Учасники акції заблокували проїзд, рухаючись по пішохідному переходу. Як видно з відео, викладеного на Youtube, декілька людей носили дерев’яний ящик, що імітував труну, з написом: «Довкілля». На дорозі утворився затор, дехто об'їжджав ділянку по прилеглих дорогах.

Як згодом повідомили Укрінформу в поліції, акція закінчилася близько 15 години. Правопорядок забезпечували 15 співробітників Харківського відділу поліції, минулося без інцидентів.

фото: соцмережі