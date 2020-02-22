Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА через ситуацію з евакуйованими

Президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки Президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами превезели в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

Раніше аналогічні протести з блокуванням доріг відбувалися у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про ймовірне розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів. Зокрема, тернопільська облрада 19 лютого зібралася на позачергову сесію, на якій прийнято звернення до Президента і Прем'єр- міністра щодо недопустимості розміщення евакуйованих з Китаю людей на Тернопільщині, зокрема, в санаторії "Медобори".

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.