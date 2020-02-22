Журналіст розповів про умови та правила обсервації у Нових Санжарах

Побутові умови, в яких живуть обсервовані, журналіст ТРК “Україна” Олександр Махов, який супроводжував рятувальну місію, охарактеризував так: “Не 5-зірковий готель але жити можна”.

Про це він повідомив у Facebook.

“Три дитини тут. Одна українська родина – мама, тато, син 8 років. Разом живуть. Ще дві дитини (3 та 5 років) - у двокімнатному номері разом з мамою. Громадяни Аргентини”, - зазначив він.

Журналіст також розповів про умови та правила, за якими живуть люди на обсервації. Зокрема, виходити назовні їм заборонено, але всередині будівлі можна пересуватися вільно. Годують їх тричі на день, їжу приносять люди у захисних костюмах, респіраторах, окулярах. Гаряче водопостачання цілодобове, питною водою люди також забезпечені. Їм також можна передавати продукти чи речі через КПП.

За словами журналіста, двічі на день обсервованих оглядають медики. “Стан всіх задовільний. Немає нарікань”, - зазначив він.

Загалом, побутові умови, в яких живуть обсервовані, Махов охарактеризував так: “Не 5-зірковий готель але жити можна”.

Зокрема, він повідомив, що пасажири живуть у кімнатах по одному, двоє, а то і втрьох. У кімнатах є телевізор, холодильник, балкон.

“Всі втомлені від уваги та зайвого нагнітання ситуації”, - додав Махов.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині, де людей розмістили для обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, під час яких постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.