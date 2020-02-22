Суд арештував двох підозрюваних у справі Бердянської філії АМПУ, двоє — під домашнім арештом

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі щодо завдання майже 2,5 млн гривень збитків Бердянській філії Адміністрації морських портів України.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"21 лютого 2020 року за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі щодо завдання 2,5 млн гривень збитків Бердянській філії АМПУ", - йдеться у повідомленні.

Так, керівнику філії та ексдиректорці комерційного підприємства було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 295 тисяч гривень і майже 610 тисяч гривень відповідно.

Заступнику керівника філії та інженеру обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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Окрім того, як зазначили у САП, на підозрюваних покладено ряд процесуальних обов'язків, а саме - прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі місця проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними; здати на зберігання до ДМСУ свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю (браслет).

Строк дії запобіжних заходів - 60 днів.

Як повідомляв Укрінформ, детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру начальнику Бердянського морського порту і ще трьом особам у справі щодо завдання 2,49 млн грн збитків Бердянській філії ДП «Адміністрація морських портів України».