Віцемаршалок Сейму Польщі відвідає Меморіал орлят у Львові

Віцемаршалок польського Сейму Малгожата Госєвська упродовж 21-23 лютого перебуває з візитом в Україні.

Про це інформує пресслужба Сейму Польщі.

Як зазначається, в суботу політик покладе квіти до Меморіалу львівських орлят на Личаківському кладовищі у Львові. Згодом, вона відвідає польську суботню школу у Жовкві на Львівшині і покладе там квіти на могилі польського гетьмана Станіслава Жолкевського.

У неділю Госєвська візьме участь у заходах з 76-річчя трагічної загибелі жителів польського села Гута Пеняцька, які відбудуться біля пам'ятника у цьому неіснуючому сьогодні селі.

У польській літературі, а також в Інституті національної пам’яті Польщі дотримуються тези про знищення польського населеного пункту Гута Пеняцька у лютому 1944 р. частиною української дивізії "Галичина". Тоді було вбито всіх мешканців села (за різними оцінками від 500 до 800 осіб). Врятуватися вдалося одному поляку, який зміг втекти і дістатися через ліс і яри до іншого польського села - Гутища.

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Як зазначав свого часу колишній голова Українського ІНП історик Володимир В'ятрович, село Гута Пеняцька було опорною базою польського підпілля, на яке спиралося й радянське підпілля. А останнє провело кілька операцій, після яких загинули німці. Це стало приводом для проведення у відповідь німецької акції, в результаті якої було знищено практично всіх мешканців цього села.

Після цієї трагедії польське підпілля провело кілька акцій у 14 українських селах, протягом чотирьох днів знищивши понад 1,5 тис. українців.

У січні 2017 року вандали сплюндрували цей пам’ятник загиблим у Гуті Пеняцькій, а інформація про це першою з’явилася в російських ЗМІ. В Україні тоді наголошували, що це є очевидно російською провокацією, спрямованою на погіршення українсько-польських відносин. Незабаром пам'ятник було відновлено.

Фото: PAP, Marcin Obara, wiadomosci.wp.pl