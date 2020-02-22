До Нових Санжар прибув секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов прибув до Нових Санжар на Полтавщині, де розміщені на карантин евакуйовані з Китаю.

Про це інформує Полтавська ОДА.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прибув до Нових Санжар. Його зустрів голова облдержадміністрації Олег Синєгубов", - йдеться у повідомленні.

Данілов ознайомиться з умовами перебування евакуйованих з Китаю українців у медичному центрі Національної гвардії “Нові Санжари”. Також ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення українців.

Як повідомляв Укрінформ, голова РНБО Олексій Данілов сьогодні за доручення Президента України вилетів у Нові Сажари.

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Вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії. Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Як заявили в МОЗ, всі вони здорові.

Місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників із правоохоронцями. Постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний.

Фото: пресслужби Полтавської ОДА