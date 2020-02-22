Секретар РНБО вилетів у Нові Санжари

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за дорученням Президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Олексій Данілов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 20 лютого, після того, як стало відомо, що до смт Нові Санжари в Полтавській області привезуть на 14-денну обсервацію евакуйованих з Уханя українців та іноземців, жителі перекрили дорогу та міст до селища, сталися протести і сутички.

Фото: РНБО