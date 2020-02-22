Майже сотню гранат і запалів знайшли біля школи на Запоріжжі

В Оріхові Запорізької області на території навчального закладу знайшли 96 гранат, запалів та інших вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.

«20 лютого під час ремонтно-будівельних робіт на території НВК №2 імені академіка Лазаряна в м. Оріхів по вул. Йохана Янцена робітники виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні», - йдеться у повідомленні.

На Запоріжжі знайшли майже сотню гранат / Фото: zp.dsns.gov.ua

За словами місцевих мешканців, орієнтовно на місці знахідки під час Другої світової війни розміщувалась окупаційна військова комендатура.

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Як зазначається, 21 лютого, піротехніки АРЗ СП Запоріжжя вилучили 96 вибухонебезпечних предметів (гранати, запали та інші ВНП) та набої часів минулих війн.

Навчальний процес порушувати не довелося, адже школярі перебувають на карантині, зазначили рятувальники.