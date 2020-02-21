Маріуполь отримав перший з 72 тролейбусів за гроші ЄБРР

Маріуполь отримав перший з 72 тролейбусів за гроші ЄБРР

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Укрінформ
До Маріуполя в рамках спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку доставили перший з 72-х комфортабельних тролейбусів.

Про це 21 лютого повідомили в Маріупольській міській раді.

"До Маріуполя доставлено перший з 72-х тролейбусів в рамках реалізації спільного проєкту Маріупольської міської ради та Європейського банку реконструкції та розвитку. Оглянув новий транспорт міський голова Вадим Бойченко", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тролейбус обладнано системою кондиціонування, встановлені датчики пасажиропотоку та камери відеоспостереження. В салоні встановлені комфортні сидіння польського виробництва.

Перша партія, яка прибуде до Маріуполю, становитиме 12 одиниць, і це дозволить укомплектувати існуючі маршрути і створити нові. Планується вивести тролейбуси до кінця березня. Таким чином, жителі зможуть отримати комфортний муніципальний сервіс.

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За словами директора департаменту транспорту та зв'язку Маріупольської міськради Василя Клата, перша партія тролейбусів буде розподілена на три маршрути. В першу чергу, планується створити новий маршрут №17, інші тролейбуси розділяться між існуючими - № 2 та 12.

До Маріуполя почали прибувати нові тролейбуси / Фото: mariupolrada.gov.ua

Згідно з графіком поставки, 72 одиниці тролейбусів прибуватимуть до Маріуполя до кінця третього кварталу 2020 року. Таким чином, парк МТТУ налічуватиме: 100 автобусів, 94 тролейбуси та 69 трамваїв.

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