Маріуполь отримав перший з 72 тролейбусів за гроші ЄБРР

До Маріуполя в рамках спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку доставили перший з 72-х комфортабельних тролейбусів.

Про це 21 лютого повідомили в Маріупольській міській раді.

"До Маріуполя доставлено перший з 72-х тролейбусів в рамках реалізації спільного проєкту Маріупольської міської ради та Європейського банку реконструкції та розвитку. Оглянув новий транспорт міський голова Вадим Бойченко", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тролейбус обладнано системою кондиціонування, встановлені датчики пасажиропотоку та камери відеоспостереження. В салоні встановлені комфортні сидіння польського виробництва.

Перша партія, яка прибуде до Маріуполю, становитиме 12 одиниць, і це дозволить укомплектувати існуючі маршрути і створити нові. Планується вивести тролейбуси до кінця березня. Таким чином, жителі зможуть отримати комфортний муніципальний сервіс.

За словами директора департаменту транспорту та зв'язку Маріупольської міськради Василя Клата, перша партія тролейбусів буде розподілена на три маршрути. В першу чергу, планується створити новий маршрут №17, інші тролейбуси розділяться між існуючими - № 2 та 12.

До Маріуполя почали прибувати нові тролейбуси / Фото: mariupolrada.gov.ua

Згідно з графіком поставки, 72 одиниці тролейбусів прибуватимуть до Маріуполя до кінця третього кварталу 2020 року. Таким чином, парк МТТУ налічуватиме: 100 автобусів, 94 тролейбуси та 69 трамваїв.