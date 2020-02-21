Оборудки із ділянками на Азовському узбережжі: у Маріуполі судитимуть посадовця кадастру

У Маріуполі судитимуть посадовця Держгеокадастру, який передав двом громадянам під будівництво ділянки на Азовському узбережжі вартістю 1 млн 320 тис грн.

Про це 21 лютого повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.

«Судитимуть посадову особу, чия недбалість коштувала державі вибуття із власності частини Азовського узбережжя. За погодженням з Маріупольською місцевою прокуратурою № 1 спрямовано до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) КК України стосовно посадової особи відділу Держгеокадастру в Мангушському (Першотравневому) районі Донеччини», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2010 року посадовець, неналежно виконуючи службові обов’язки, підписав двом громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків державні акти на право власності на земельні ділянки, які знаходяться у постійному користуванні Державного підприємства «Приазовське лісове господарство» та входять до складу Національного природного парку «Меотида».

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На підставі вказаних «правочинів» із державної власності незаконно вибули дві земельні ділянки на узбережжі Азовського моря, загальною площею 0,30 га і вартістю 1 млн 320 тис грн.

Максимальне покарання за вказані дії - 5 років позбавлення волі.