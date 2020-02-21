Оборудки із ділянками на Азовському узбережжі: у Маріуполі судитимуть посадовця кадастру
Про це 21 лютого повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.
«Судитимуть посадову особу, чия недбалість коштувала державі вибуття із власності частини Азовського узбережжя. За погодженням з Маріупольською місцевою прокуратурою № 1 спрямовано до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) КК України стосовно посадової особи відділу Держгеокадастру в Мангушському (Першотравневому) районі Донеччини», - йдеться у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2010 року посадовець, неналежно виконуючи службові обов’язки, підписав двом громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків державні акти на право власності на земельні ділянки, які знаходяться у постійному користуванні Державного підприємства «Приазовське лісове господарство» та входять до складу Національного природного парку «Меотида».
На підставі вказаних «правочинів» із державної власності незаконно вибули дві земельні ділянки на узбережжі Азовського моря, загальною площею 0,30 га і вартістю 1 млн 320 тис грн.
Максимальне покарання за вказані дії - 5 років позбавлення волі.