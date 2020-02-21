У Харкові скажений кіт покусав людей - ввели карантин
Карантинні заходи введені з 20 лютого, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
"Встановлено карантин в частині Основ'янського району, обмеженій Сімферопольським шосе, річкою Уди, вул. Осиповського, вул. Надборною, в'їздом Зміївським, вул. Моршанською і в'їздом Ціолковського", - йдеться у повідомленні.
Наразі проводяться заходи щодо ліквідації осередку сказу. Співробітники ветеринарної медицини обходять будинки і двори для виявлення хворих і вакцинації здорових тварин.
Щодо подробиць, то інцидент стався в одному з приватних домоволодінь по в'їзду Ціолковського. Тварина, що не була прищеплена від сказу, захворіла ще 5 лютого, але медична допомога йому не надавалася. За тиждень кіт кілька разів вкусив власницю, а на наступний день напав на жінку, яка проходила повз.
Постраждала одразу звернулася до лікарні, туди ж за кілька днів прийшла за медичною допомогою і власниця хворої тварини. На запитання кореспондента Укрінформу про самопочуття жінок черговий лікар запевнив: "Стан потерпілих стабільний, обидві жінки отримують усю необхідну меддопомогу".
Кіт помер у дворі будинку 18 лютого. Лабораторні дослідження підтвердили у тварини сказ.