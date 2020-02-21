Після матчу Шахтар - Бенфіка у Харкові побили фаната з Португалії

Напад на іноземного футбольного вболівальника 20 лютого після матчу на стадіоні "Металіст" у Харкові розслідують як хуліганство.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.

"Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, інформація про постраждалого вболівальника надійшла до правоохоронців від медиків 20 лютого близько 23:15.

"Встановлено, що 30-річний громадянин Португалії звернувся по допомогу до швидкої. Він повідомив лікарям, що близько 22:20 біля стадіону "Металіст" невідомі чоловіки нанесли йому тілесні ушкодження. Чоловіка з забоями та саднами доставили до лікарні", - додали у відділі комунікації.

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Для з’ясування всіх обставин до лікарні виїжджала слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції. "Під час спілкування з поліцейськими чоловік зазначив, що ні до кого не має претензій та просив зупинити перевірку з даного приводу", - поінформували у відділі.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого під час матчу 1/16 Ліги Європи донецький "Шахтар" одержав перемогу над португальською "Бенфікою" з рахунком 2:1. Матч у відповідь відбудеться 27 лютого у Лісабоні.