На Буковині досі перевищений епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ

У Чернівецькій області вже четвертий тиждень поспіль фіксують перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ. Хоча кількість захворілих у порівнянні з минулим тижнем зменшилась.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"За минулий тиждень у Чернівецькій області зареєстрували 4796 випадків ГРВІ, з яких 3084 – серед дітей. Госпіталізовано 132 особи, з них – 84 дитини. Реєструється середній рівень епідемічної активності захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями. Інтенсивний показник захворюваності знаходиться вище епідемічного порогу на 8,1%. Порівняно з минулим 7 тижнем, захворюваність зменшилась на 11,8%", - йдеться у повідомленні.

Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Вижницькому (на 44,3%) та Сокирянському районах (на 41,3%). Рівень інтенсивності епідемічного процесу захворюваності на ГРВІ в цих районах є високим.

У Чернівцях за минулий тиждень інтенсивний показник захворюваності знаходиться нижче епідемічного порогу на 57,3%.

З початку епідемічного сезону в Чернівецькій області проведено щеплення проти грипу 2383 особам.

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Водночас, як повідомила кореспонденту Укрінформу директорка Центру якості освіти в Чернівецькій області Світлана Прінько, на Буковині на карантині досі перебуває 9 шкіл.

"Три школи закриті на карантин у громадах Заставнівського району, по дві школи - у Герцаївському районі та Новодністровській ОТГ та по одній школі - у Заставнівському та Кіцманському районах", - сказала освітянка.

Як повідомлялось, у Чернівецькій області наприкінці січня медики вперше зафіксували перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ. І відтоді цей показник залишався вищим епідемічного порогу.