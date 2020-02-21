На Харківщині від високої температури померла вдома дворічна дитина

На Харківщині від високої температури вдома померла 2-річна дитина, батьки під час хвороби не зверталися за медичною допомогою.

Трагедія сталася ще 17 лютого в сел. Пересічне Дергачівського району, розповіли кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Хлопчик 2017 року помер удома після кількаденної хвороби. У дитини була висока температура, але батьки не викликали лікарів. Зараз ще тривають експертизи щодо причин смерті дитини. Поліція ретельно розбирається в ситуації. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «природна смерть», - розповіли у відділі.

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Крім того, зараз вирішується питання про відкриття ще одного кримінального провадження – за статтею про злісне невиконання батьківських обов’язків. За інформацією кореспондента Укрінформу з власних джерел, дитина виховувалася у віруючій сім’ї, голова родини має свої погляди на лікування та був категорично проти звернення до медиків.