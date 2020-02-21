Мерія Дніпра позиватиметься до пресслужби СБУ

Мерія Дніпра позиватиметься до пресслужби СБУ

Укрінформ
Мерія Дніпра подає до суду на пресслужбу СБУ у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.

"Це безпрецедентний випадок. Замість того, щоб захищати регіон, СБУ в Дніпропетровській області шкодить, формуючи ілюзію корумпованості органів місцевої влади. Це викликає недовіру у звичайних людей", - повідомив адвокат Олексій Шевчук.

Адвокати, які захищатимуть інтереси міської ради, переконані: розповсюдження неправдивих повідомлень може бути спробою дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Зокрема, йдеться про викривлення, як вважають у міськраді, інформації щодо розслідування, яке насправді, запевняють там, не проводиться.

За інформацією, жодних підозр посадовцям міськради не вручалося.

Крім цього, наголошують у міськраді, неперевірена інформація, яку публікувала пресслужба відомства, була підкріплена світлинами, навмання обраними з інших новинних ресурсів. Фейкові тексти також розміщували на інтернет-майданчиках, з яких лише два належали ЗМІ. Правозахисники не виключають, що зібрану інформацію вони передадуть до Державного бюро розслідувань. Також для визначення збитків, котрих зазнала мерія, адвокати замовили низку експертиз.

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Мова йде про інформацію, яку розповсюдила пресслужба СБУ у Дніпропетровській області про те, що начебто міська рада Дніпра привласнила 25 млн грн на ремонті шкіл і дитячих садків.

Міський голова Дніпра Борис Філатов відсторонив від посади свого профільного зама з гуманітарної сфери Олександра Шикуленка до завершення розгляду у цій справі.

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