Мерія Дніпра позиватиметься до пресслужби СБУ

Мерія Дніпра подає до суду на пресслужбу СБУ у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.

"Це безпрецедентний випадок. Замість того, щоб захищати регіон, СБУ в Дніпропетровській області шкодить, формуючи ілюзію корумпованості органів місцевої влади. Це викликає недовіру у звичайних людей", - повідомив адвокат Олексій Шевчук.

Адвокати, які захищатимуть інтереси міської ради, переконані: розповсюдження неправдивих повідомлень може бути спробою дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Зокрема, йдеться про викривлення, як вважають у міськраді, інформації щодо розслідування, яке насправді, запевняють там, не проводиться.

За інформацією, жодних підозр посадовцям міськради не вручалося.

Крім цього, наголошують у міськраді, неперевірена інформація, яку публікувала пресслужба відомства, була підкріплена світлинами, навмання обраними з інших новинних ресурсів. Фейкові тексти також розміщували на інтернет-майданчиках, з яких лише два належали ЗМІ. Правозахисники не виключають, що зібрану інформацію вони передадуть до Державного бюро розслідувань. Також для визначення збитків, котрих зазнала мерія, адвокати замовили низку експертиз.

Мова йде про інформацію, яку розповсюдила пресслужба СБУ у Дніпропетровській області про те, що начебто міська рада Дніпра привласнила 25 млн грн на ремонті шкіл і дитячих садків.

Міський голова Дніпра Борис Філатов відсторонив від посади свого профільного зама з гуманітарної сфери Олександра Шикуленка до завершення розгляду у цій справі.