У дніпровському Музеї АТО відкрили виставку до Дня Героїв Небесної Сотні
Про це повідомляє пресслужба ОДА.
«Банери ми хочемо експонувати по районах області. Будемо залучати ветеранські організації на місцях. АТОвці виступатимуть у ролі екскурсоводів. Вони розповідатимуть про війну з перших уст. Якщо інформація йде від ветерана, їй більше довіряють», - розповіла на відкритті виставки начальниця управління з питань учасників АТО Дніпропетровської ОДА Наталія Шуліка.
Виставка до Дня Героїв Небесної Сотні у Дніпрі / Фото: dp.gov.ua
Вже відомо, що в Нікополі експозицію розмістять у місцевому Центрі допомоги учасникам АТО. Готові прийняти виставку Павлоград та Кам’янське.
«Наша експозиція - з 20 вертикальних банерів. Кожен присвячений окремому розділу. Наприклад, військовим медикам, капеланам, переселенцям, трагічним подіям у Дебальцевому та Іловайську, гуманітарній допомозі. Будемо демонструвати виставку школярам, молоді», – розповів керівник Музею АТО Вадим Якушенко.
У рамках експозиції також демонструватимуть фільм «Шляхами героїв».
Переглянути виставку в Музеї АТО можна буде протягом двох тижнів. Потім вона помандрує районами області, пізніше - містами України.
Окрему «міжнародну» частину виставки готують для посольства України у Литві.