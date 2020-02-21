У дніпровському Музеї АТО відкрили виставку до Дня Героїв Небесної Сотні

У Музеї АТО, який діє у Дніпрі, презентували банерну виставку «Війна РФ проти України». Вона приурочена до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

«Банери ми хочемо експонувати по районах області. Будемо залучати ветеранські організації на місцях. АТОвці виступатимуть у ролі екскурсоводів. Вони розповідатимуть про війну з перших уст. Якщо інформація йде від ветерана, їй більше довіряють», - розповіла на відкритті виставки начальниця управління з питань учасників АТО Дніпропетровської ОДА Наталія Шуліка.

Виставка до Дня Героїв Небесної Сотні у Дніпрі / Фото: dp.gov.ua

Вже відомо, що в Нікополі експозицію розмістять у місцевому Центрі допомоги учасникам АТО. Готові прийняти виставку Павлоград та Кам’янське.

«Наша експозиція - з 20 вертикальних банерів. Кожен присвячений окремому розділу. Наприклад, військовим медикам, капеланам, переселенцям, трагічним подіям у Дебальцевому та Іловайську, гуманітарній допомозі. Будемо демонструвати виставку школярам, молоді», – розповів керівник Музею АТО Вадим Якушенко.

У рамках експозиції також демонструватимуть фільм «Шляхами героїв».

Переглянути виставку в Музеї АТО можна буде протягом двох тижнів. Потім вона помандрує районами області, пізніше - містами України.

Окрему «міжнародну» частину виставки готують для посольства України у Литві.