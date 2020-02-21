На Львівщині провели в останню путь одного із засновників "Шпиталю Майдану"

20 лютого у Трускавці поховали військового лікаря, одного із засновників "Шпиталю Майдану" Зеновія Допілку.

Про це повідомляє Трускавецька міська рада.

"19 лютого завершився життєвий шлях волонтера та військового лікаря Зеновія Допілки, який був одним із засновників "Шпиталю Майдану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зіновій тривалий час боровся із тяжкою хворобою.

Його серце зупинилося в символічні лютневі дні, коли Україна вшановує всіх Героїв Майдану.

Вічна пам'ять.