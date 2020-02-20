Автобуси з евакуйованими українцями проїхали міст через Ворсклу

Автобуси ДСНС України з евакуйованими з КНР громадянами проїхали міст через Ворсклу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Поліція відтісняє мешканців селища, які намагаються вийти на дорогу та перекрити проїзд спецтранспорту, який везе людей на 14-денний карантин в медичний центр Національної гвардії України "Нові Санжари".

Протестувальники спробували запалити шини, правоохоронці почали їх розтягувати, зчинилася бійка.

Як повідомляв Укрінформ, об 11:50 20 лютого в харківському аеропорту сів літак з громадянами України та іноземцями, яких евакуйовано з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю евакуйовані будуть доставлені п’ятьма автобусами в Нові Санжари на Полтавщині, де будуть розміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

На Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Раніше аналогічні протести з блокуванням доріг відбувалися у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про ймовірне розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів.

У Нові Санжари прибули очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.