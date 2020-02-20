Евакуйованих з Китаю везуть у медцентр на Полтавщині у супроводі поліції

Спеціальним транспортом ДСНС України евакуйованих з КНР громадян доправляють на територію медичного центру Національної гвардії України “Нові Санжари” у Полтавській області.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Евакуйованих з китайського міста Ухань громадян доправляють спеціальним транспортом ДСНС України до місця обсервації. У супроводі та під охороною поліції їх перевозять на територію медичного центру Національної гвардії України “Нові Санжари” у Полтавській області з Міжнародного аеропорту міста Харків”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС залучено 33 рятувальники та 7 автобусів.

Як стверджують у ДСНС, неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану здоров’я евакуйованих українців, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алмати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими.

Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки. Всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог Закону та рішення урядового штабу.

МВС України констатує, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи.

Як повідомлялось, 20 лютого о 9:40 український пасажирський літак спецрейсу “PQ 7302” із евакуйованими з КНР громадянами здійснив посадку в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Там він дозаправився пальним і вилетів у міжнародний аеропорт міста Харків. На борту літака, окрім 22 осіб – членів екіпажу і супроводжуючого медичного персоналу, прилетіло 72 пасажири. Серед пасажирів, які будуть направлені на обсервацію, 45 громадян України та 27 іноземців.