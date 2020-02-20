МКМС намагатиметься зупинити закриття бібліотек у Херсоні

Міністерство культури, молоді та спорту обурене інформацією, яка поширюється у ЗМІ, щодо ліквідації комунальних публічних бібліотек для дорослих та дітей м. Херсона і вважає такі рішення неприпустимими для країни, де найвищою цінністю є людина та її права.

Про це йдеться у заяві МКМС, оприлюдненій на сайті відомства.

“Ще 11.02.2020 року МКМС листом (№ 1834/4.10.3) звернулось до Херсонської міської ради із запитом у дводенний термін надіслати вичерпну інформацію щодо роз’яснення чи спростування інформації у ЗМІ, або надання вагомих аргументів стосовно рішень, які ухвалені або можуть бути ухвалені Херсонською міською радою. Станом на 20.02.2020 року жодних пояснень так і не надійшло”, - зазначають у міністерстві.

А водночас уточнюють, що реалізація такої ініціативи Херсонської міської ради порушує норми чинного законодавства, зокрема відповідно до статей 15 та 27 Закону України “Про бібліотеки та бібліотечну справу” доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що є у державній або комунальній власності визначається відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за погодженням із Міністерством культури, молоді та спорту. Також забороняється переміщення бібліотек без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів.

“МКМС, опираючись на чинне законодавство, намагатиметься зупинити протиправні дії місцевих чиновників. Також міністерство звертається до громадських організацій, активістів та громадян, чиї права порушені, з проханням стати на захист бібліотекарів та бібліотечної галузі і оскаржувати дії Херсонської міської ради, якщо такі вчинені чи будуть вчинені, у судах”, - закликають у відомстві.

Читайте також: МКМС пропонує змінити закон про бібліотеки

Там підкреслюють, що бібліотека – єдина інституція, яка безкоштовно надає громадянам України доступ до інформації, забезпечуючи їхнє конституційне право. І громада мусить захищати як своє фундаментальне право на інформацію, так і свій культурний та інтелектуальний простір.

“Хочемо нагадати очільникам місцевої влади міста Херсон, що вони зобов’язані дотримуватись законів України. Повідомляємо, що станом на 20.02.2020 року звернень від Херсонської міської ради про погодження реорганізації бібліотек не надходило. Також звертаємо увагу влади міста Херсон на постанову Кабінету міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 72 Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, де зазначено, що в містах з чисельністю населення від 100 до 500 тисяч повинна бути одна публічна бібліотека на 20 000 - 25 000 осіб”, - вказують в МКМС, додавши, що “така ганебна, безглузда і резонансна ініціатива місцевих органів влади веде нашу державу у цивілізаційний глухий кут”.