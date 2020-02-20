Поліція спростувала інформацію про витік аміаку на підприємстві Тернопільщини

Правоохоронці спростували поширену деякими ЗМІ інформацію про те, що на одному із підприємств Тернопільської області зафіксовано витік аміаку.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«До співробітників Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення від чоловіка, котрий не бажав вказати свої анкетні дані, про те, що поблизу житлових будинків у райцентрі стався витік аміаку. На місце події оперативно виїхали поліцейські та рятувальники. Факт витоку аміаку не знайшов підтвердження», - йдеться у повіломленні.

Також повідомляється, що згодом з’ясувалося, що аміачний запах був присутній на території сільськогосподарського підприємства, яке знаходиться за межами райцентру, в так званій промисловій зоні. Але й там витоку хімічної речовини не було.

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Як встановили поліцейські, розповсюдженню запаху сприяла висока вологість повітря, адже в цей час із автоцистерни працівники підприємства перекачували карбамідно-аміачну суміш, яку використовують для підживлення посівів із озиминою.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, котрий повідомив про витік хімічної речовини поблизу житлових будинків. Ним виявився 40-річний житель Бучача. Щодо нього складено адміністративний протокол за статтею 183 КУАП - завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.