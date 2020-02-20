На Донеччині відбулись урочисті заходи з вшанування пам’яті Небесної Сотні.

Про це повідомляє сайт Донецької ОДА.

«Сьогодні відбулись урочисті заходи з вшанування пам’яті мешканців Донецької області, чиї імена увійшли до Небесної Сотні. Донеччина згадує Героїв України Івана Пантелєєва, Сергія Бондарева, Володимира Наумова, Дмитра Чернявського, Володимира Рибака та Народного героя України Степана Чубенка», - йдеться у повідомленні.

На Донеччині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні/ фото dn.gov.ua

Зазначено, що учасники заходів хвилиною мовчання вшанували загиблих та поклали квіти до меморіальних дошок, встановлених у містах та селах, де жили Герої Небесної Сотні.