“Ангели пам‘яті”: вінничани долучилися до всесвітньої акції вшанування Небесної Сотні

Вінничани у четвер долучилися до всесвітньої тихої акція вшанування Героїв Небесної Сотні «Ангели пам‘яті» - розвісили паперовий янголів на «Дереві Свободи».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила співкоординаторка акції Тетяна Власюк.

«Сьогодні акція проходить у різних містах України та за кордоном. Ми вийшли на майдан Небесної Сотні, щоб вшанувати наших земляків, які загинули під час лютневих подій 2014 року, і всіх полеглих на Майдані у Києві. В акції бере участь багато молоді, а янгеликів робили навіть вихованці дитсадків», - розповіла Власюк.

Всеукраїнська акція «Ангели пам’яті» у Вінниці / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

За її словами, до участі в акції долучилися учні вінницьких закладів профтехосвіти, представники громадських організацій, волонтери, учасники Революції Гідності та пересічні вінничани, загалом, понад 150 учасників. Вони поіменно згадали усіх героїв Небесної Сотні, запалили на їхню честь лампадки. А на пам’ятник Дерево Свободи, встановлений на честь Небесної Сотні, повісили паперових янголів як символ чистоти помислів і самопожертви героїв Революції Гідності.

Опісля завершення акції організатори її побувають у місцях поховань вінничан – Героїв Небесної Сотні, покладуть на їхні могили квіти, запалені лампадки та паперових янголів.

Всесвітня тиха акція вшанування Героїв Небесної Сотні «Ангели пам‘яті» проводиться ушосте. Цьогоріч до неї долучилося багато міст, у тому числі закордонних: Авдіївка, Афіни, Баффало, Брюссель, Варшава, Верховина, Вінниця, Івано-Франківськ Ірпінь, Коломия, Краматорськ, Луганщина (всі міста), Львів, Ніцца, Одеса, Париж, Рівне, Сєвєродонецьк, Стамбул, Тернопіль, Торецьк, Херсон, Хмельницький.