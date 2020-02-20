СБУ викрила оборудку підрядників на виконанні ремонту автодоріг у Кривому Розі

СБУ викрила оборудку підрядників на виконанні ремонту автодоріг у Кривому Розі

Укрінформ
Служба безпеки України блокувала схему заволодіння державними коштами, виділеними на проведення ремонту автомобільних доріг на території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

"За даними слідства, представники однієї з підрядних комерційних структур, які здійснювали капітальний ремонт автошляхів у Кривому Розі, налагодили механізм привласнення бюджетних грошей. Для реалізації протиправної схеми підрядники вносили до бухгалтерської і технічної документації неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт і використаних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за попередніми оцінками фахівців, оборудка завдала збитки державі на загальну суму майже 10 мільйонів гривень.

Під час обшуків за місцями розташування виробничих потужностей та офісних приміщень фірми-підрядника правоохоронці виявили документальні матеріали та чорнову бухгалтерію, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі керівнику комерційної структури оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до оборудки.

Заходи з викриття незаконної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом Криворізької міської прокуратури № 3.

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