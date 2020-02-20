СБУ викрила оборудку підрядників на виконанні ремонту автодоріг у Кривому Розі
Про це повідомляє пресслужба СБ України.
"За даними слідства, представники однієї з підрядних комерційних структур, які здійснювали капітальний ремонт автошляхів у Кривому Розі, налагодили механізм привласнення бюджетних грошей. Для реалізації протиправної схеми підрядники вносили до бухгалтерської і технічної документації неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт і використаних матеріалів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, за попередніми оцінками фахівців, оборудка завдала збитки державі на загальну суму майже 10 мільйонів гривень.
Під час обшуків за місцями розташування виробничих потужностей та офісних приміщень фірми-підрядника правоохоронці виявили документальні матеріали та чорнову бухгалтерію, які підтверджують протиправну діяльність.
Наразі керівнику комерційної структури оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до оборудки.
Заходи з викриття незаконної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом Криворізької міської прокуратури № 3.