На кордоні затримали контрабандиста на авто із дипномерами

Рух у пункті пропуску «Тиса» на шість годин був заблокований через "неадекватну поведінку" представника консульської установи, що намагався незаконно перемістити партію сигарет з білоруськими акцизними марками.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Представник консульської установи майже на 6 годин заблокував смугу руху пункту пропуску «Тиса». Як було встановлено згодом, причиною неадекватної поведінки було незаконне переміщення сигарет з білоруськими акцизними марками, які він перевозив", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік з двома пасажирами їхав в Угорщину позашляховиком Тoyota LC 200 2017 року випуску з дипломатичними номерами.

Він надав посвідчення почесного консула однієї з балтійських країн невстановленого зразка та відмовлявся надавати автомобіль для огляду, заявляючи про дипломатичний імунітет.

"Щоб здійснити прикордонний контроль, охоронцям кордону довелося застосувати фізичну силу та спецзасоби", - розповіли у прикордонному відомстві.

З'ясувалося, що чоловік перевозив 6550 пачок сигарет.

У ДПСУ вбачають у діях порушника ознаки двох кримінальних злочинів - це підробка документів (ст. 358 ККУ), незаконне перевезення з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 ККУ), - а також адмінправопорушення – злісної непокори прикордонникам (ст. 185-10 КУпАП).

А нещодавно прикордонники Мостиського загону затримали "дипломата", який видавав себе за представника Місії ООН. Його зупинили у пункті пропуску «Шегині». Сигарети 34-річний житель Львівщини віз мікроавтобусом Citroen з дипломатичними номерами. Однак під час перевірки з’ясувалося, що дипломатична карта і дипломатичні номерні знаки є фальшивими. Загалом у мікроавтобусі псевдодипломат перевозив майже 118 тисяч пачок сигарет.

Фото: dpsu.gov.ua