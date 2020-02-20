На Тернопільщині стартувало міжнародне медичне ралі

V Міжнародний зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Кременецькі медичні ралі 2020» зранку розпочалося на Тернопільщині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Метою таких змагань, тривалість яких 4 дні, є вдосконалення рівня підготовки працівників системи екстреної медичної допомоги України на основі передових технологій організації й надання екстреної медичної допомоги населенню та підготовки фахівців. Журі визначатиме серед учасників ралі рівень теоретичних знань та практичних вмінь з питань надання екстреної медичної і домедичної допомоги на догоспітальному етапі», - сказав кореспонденту агентства начальник обласного управління охорони здоров’я Василь Богайчук.

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За його словами, ралі складаються із понад 10 етапів, під час яких бригади повинні виконати за європейськими стандартами цілу низку різноманітних завдань, характерних для критичних та надзвичайних ситуацій.

Всього у змаганнях беруть участь 24 бригади центрів екстреної медичної допомоги з України, Литви, Польщі, Білорусії та Казахстану.