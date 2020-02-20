Влада Миколаєва розриває договір із виробником фальсифікату, яким годували дітей

Комунальне виробниче підприємства по організації харчування в навчальних закладах Миколаївської міської ради розриває договір з ТОВ «Миколаївмолпром», яке постачає масло та сир в школи та дитсадки міста, через нові випадки фальсифікату.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«19 лютого ми надіслали повідомлення на ім’я директора ТОВ «Миколаївмолпром» про розірвання договору, повернення неякісного товару та сплату витрат на лабораторні дослідження масла. Щодо поставок сиру від цього ж підприємства, робота з ним велася по прямому договору, дія якого спливає 21 лютого. Подовжувати його ми намірів не маємо», - сказав директор КП Геннадій Козлов.

За його словами, вже найближчим часом буде оголошено про наступні тендери, під час яких зможуть обрати підприємство, яке надаватиме якісні товари.

Він також навів факти, які свідчать, що навіть в одній партії масла, яке поставляє ТОВ «Миколаївмолпром», є продукт різної якості.

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Як повідомляв Укрінформ, у Миколаєві фахівці Держпродспоживслужби знову виявили у дитячому садочку масло, яке не відповідає ДСТУ. І це при тому, що нині триває розслідування кримінального провадження стосовно осіб, які постачали у навчальні заклади міста небезпечні продукти під виглядом вершкового масла та сиру.

Ще у лютому 2019 року поліція провела 135 обшуків на території трьох міст України (Миколаїв, Хмельницький та Одеса) в рамках кримінального провадження щодо неналежного харчування у навчальних закладах Миколаєва. Встановлено, що частка молочних жирів у вершковому маслі замість необхідних 72,5-73% складала менше 1%. Було повідомлено про підозру організованій злочинній групі осіб, які постачали у навчальні заклади Миколаєва небезпечні продукти. Ця подія набула широкого резонансу і стала відома у Миколаєві під назвою «маргариновий скандал».

Але розслідування у цій справі досі триває.