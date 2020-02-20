Україну сьогодні прогріє до + 11°

В Україні у четвер, 20 лютого, у західних, Житомирській, Вінницькій областях очікуються місцями невеликий дощ, на решті території без опадів, вдень від 3 до 11° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"20 лютого у західних, Житомирській, Вінницькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. У центральних, південних та східних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 3-8° тепла, на Одещині та Миколаївщині місцями до 11°. В Карпатах невеликий сніг; температура протягом доби 0-5° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві 20 лютого без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 6-8°. У Київській області також опадів не буде. Температура вдень підніметься до 3-8° тепла.