За організацію замовного вбивства на Запоріжжі судитимуть поліцейського

До суду передали обвинувальний акт стосовно слідчого одного з відділень Головного управління Нацполіції в Запорізькій області та його спільників, яких обвинувачують у організації умисного вбивства.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Слідством встановлено, що з мотивів особистої ненависті іноземець вирішив помститися представнику своєї етнічної діаспори. За грошову винагороду він залучив до співпраці поліцейського, який звернувся до представників кримінального світу для пошуку виконавця замовного вбивства», - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, правоохоронець оцінив життя людини в 4 тисячі доларів, які він мав передати виконавцю після вбивства.

"Слідчі ДБР залучили "кілера" до конфіденційного співробітництва та імітували смерть потерпілого. Організатору показали фотографію нібито вбитої людини, і він передав виконавцю першу частину грошей – 2 тисячі доларів, після чого поліцейського та посередника одразу було затримано", - розповіли у відомстві.

Досудове розслідування здійснювали слідчі теруправління ДБР, розташованого в Мелітополі, процесуальне керівництво - прокуратура Запорізької області, оперативний супровід – Управління СБУ в Запорізькій області.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У разі доведення вини, їм загрожує ув'язнення від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.