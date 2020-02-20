За організацію замовного вбивства на Запоріжжі судитимуть поліцейського
Про це інформує пресслужба ДБР.
"Слідством встановлено, що з мотивів особистої ненависті іноземець вирішив помститися представнику своєї етнічної діаспори. За грошову винагороду він залучив до співпраці поліцейського, який звернувся до представників кримінального світу для пошуку виконавця замовного вбивства», - йдеться в повідомленні.
За даними ДБР, правоохоронець оцінив життя людини в 4 тисячі доларів, які він мав передати виконавцю після вбивства.
"Слідчі ДБР залучили "кілера" до конфіденційного співробітництва та імітували смерть потерпілого. Організатору показали фотографію нібито вбитої людини, і він передав виконавцю першу частину грошей – 2 тисячі доларів, після чого поліцейського та посередника одразу було затримано", - розповіли у відомстві.
Досудове розслідування здійснювали слідчі теруправління ДБР, розташованого в Мелітополі, процесуальне керівництво - прокуратура Запорізької області, оперативний супровід – Управління СБУ в Запорізькій області.
Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
У разі доведення вини, їм загрожує ув'язнення від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.