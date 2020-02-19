На Одещині ліквідували пожежу у школі для дітей-сиріт

У Миколаївському районі Одеської області рятувальники ліквідували пожежу у загальноосвітній школі для дітей-сиріт.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

“19 лютого о 16:25 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про задимлення у двоповерховій будівлі Андрієво-Іванівської загальноосвітньої школи для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у с. Андрієво-Іванівка, Миколаївського району”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили рятувальники на місці події, в навчальному класі на другому поверсі сталось коротке замкнення електропроводки з послідуючим горінням. На момент виникнення займання у навчальному корпусі дітей та вчителів не було.

Зазначається, що о 17:03 пожежу ліквідовано на площі 2 кв. м.

Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Від ДСНС залучалось 4 одиниці пожежної техніки та 16 чоловік особового складу.