На Одещині ліквідували пожежу у школі для дітей-сиріт
Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.
“19 лютого о 16:25 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про задимлення у двоповерховій будівлі Андрієво-Іванівської загальноосвітньої школи для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у с. Андрієво-Іванівка, Миколаївського району”, - йдеться у повідомленні.
Як встановили рятувальники на місці події, в навчальному класі на другому поверсі сталось коротке замкнення електропроводки з послідуючим горінням. На момент виникнення займання у навчальному корпусі дітей та вчителів не було.
Зазначається, що о 17:03 пожежу ліквідовано на площі 2 кв. м.
Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Від ДСНС залучалось 4 одиниці пожежної техніки та 16 чоловік особового складу.