У Чернігові попрощалися з "кіборгом" Ареф’євим

У Чернігові сьогодні відбулося прощання з розвідником і "кіборгом" майором Євгеном Ареф’євим, який помер унаслідок захворювання, що виникло під час несення служби в зоні проведення ООС.

Про це у Facebook повідомила пресслужба оперативного командування "Північ".

"У Чернігові попрощалися з офіцером-розвідником ОК "Північ", учасником АТО/ООС, десантником і "кіборгом" майором Євгенієм Ареф’євим на позивний "Спартак". Євген помер 17 лютого від зупинки серця. Цьому передував інсульт, що стався під час виконання офіцером завдань за призначенням у районі проведення операції Об’єднаних сил. Йому було 48 років", - йдеться у повідомленні.

Відспівали Ареф’єва у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Чернігова. Після того з ним прощався весь особовий склад управління оперативного командування. На кладовищі офіцера в останню путь провели за військовими канонами - під постріли автоматів та Державний Гімн України у виконанні військового оркестру.

Поховали Євгена на Алеї Героїв цвинтаря, де покояться загиблі чи померлі учасники АТО/ООС. У офіцера залишилися батьки, дружина та троє дітей, найменшому з яких півтора року.

Євген Ареф’єв народився в Казахстані. Свого часу закінчив десантне училище в Російській Федерації. Військову кар’єру починав у Славутицькому військкоматі.

У Чернігові попрощалися з офіцером-розвідником Євгеном Ареф’євим / Фото: Operational Command “North”

З 2015 року Ареф’єв пішов на службу у військо - на посаду командира розвідувального взводу 79-ї окремої аеромобільної бригади. Пізніше були інші посади в тій же військовій частині. У 2017 р. офіцер звільнився в запас, а в 2019-му повернувся на службу - в 1 окрему танкову Сіверську бригаду ОК "Північ", де був помічником начальника розвідки розвідувального відділення штабу. З серпня 2019 р. Ареф’єв служив в управлінні оперативного командування.

Колеги пам’ятають його як одного із захисників Донецького аеропорту. За самовіддану і професійну службу офіцера нагороджено двома орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, відзнаками міністра оборони України "Знак пошани", "За зразкову службу" та іншими.