Дніпровські курсанти провели флешмоб до Дня Державного Герба

Курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ до Дня державного герба провели патріотичний флешмоб.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ вшанували символ української віри крутим, патріотичним флешмобом", - йдеться у повідомленні.

Флешмоб до Дня державного Герба України / Фото: Микола М'якшиков

Зокрема, курсанти стали у формі тризубу, тримаючи над собою жовті і сині листки.

Як повідомлялося, 19 лютого в Україні відзначають День державного герба.

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Верховна Рада 19 лютого 1992 року затвердила тризуб як Малий герб України, вважаючи його головним елементом великого Державного Герба України.

Ним став золотий Тризуб на синьому щиті - національний символ українців часів визвольних змагань XX століття.