Дніпровські курсанти провели флешмоб до Дня Державного Герба
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Укрінформ
Курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ до Дня державного герба провели патріотичний флешмоб.
Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.
"Курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ вшанували символ української віри крутим, патріотичним флешмобом", - йдеться у повідомленні.Флешмоб до Дня державного Герба України / Фото: Микола М'якшиков
Зокрема, курсанти стали у формі тризубу, тримаючи над собою жовті і сині листки.
Як повідомлялося, 19 лютого в Україні відзначають День державного герба.
Верховна Рада 19 лютого 1992 року затвердила тризуб як Малий герб України, вважаючи його головним елементом великого Державного Герба України.
Ним став золотий Тризуб на синьому щиті - національний символ українців часів визвольних змагань XX століття.