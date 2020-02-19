Житло за безцінь: у Дніпрі шахрайки "розвели" людей на 10 мільйонів

У Дніпрі злочинна група у складі чотирьох жінок підозрюється у 20 епізодах шахрайств, скоєних із 2012 року.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Поліцейські викрили шахрайську схему, за якою зловмисниці пропонували людям нібито стати учасником державної програми та отримати соціальне житло у новобудовах міст Дніпро та Київ», - йдеться у повідомленні.

Співробітники управління карного розшуку встановили жительку м. Дніпра, організаторку шахрайської схеми. 14 лютого оперативники та слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури провели обшуки за місцем мешкання фігуранток. У них вилучили речові докази, зокрема печатку та підроблені документи від різних державних установ з інформацією про позитивний розгляд питання про кредитування нерухомості в рамках державних програм про доступне житло.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.