На Житомирщині школярка загинула під колесами потяга

На Житомирщині поліція розслідує обставини загибелі 15-річної школярки на залізниці. Подія сталась увечері 18 лютого у Попільнянському районі.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

“Про подію до Попільнянського відділення поліції близько 20.30 повідомив машиніст потягу. За його словами, між станціями Попільнею та Бровками на колії раптово вибігла дівчина. Чоловік розпочав екстрене гальмування потягу, однак уникнути зіткнення не вдалося”, - йдеться в повідомленні.

На місці працювала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції та медики. Було встановлено особу потерпілої, 15-річної жительки с. Сокільчі Попільнянського району. Травми, отримані нею унаслідок події, виявились несумісними з життям.

Попередньо від матері загиблої відомо, що її донька пішла з дому близько 18 години цього ж дня. Своїй подружці дівчина відправила SMS суїцидального характеру.

Усі причини та обставини, що призвели до трагедії, з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного…транспорту) Кримінального кодексу України.