Школярки з Дніпропетровщини представлять свої екорозробки на конкурсі у США

Школярки з Дніпропетровщини Юлія Віктосенко, Софія Лавриненко та Анна Тарапацька представлять свої наукові розробки в США. Вони отримали призові місця на Всеукраїнському конкурсі «Eko-Україна 2020».

Про це повідомили у департаменті освіти і науки Дніпропетровської ОДА.

«Наукові розробки наших школярів визнали одними з кращих на Всеукраїнському конкурсі «Eko-Україна 2020». Переможці представлятимуть Україну на міжнародному конкурсі науково-технічної творчості школярів «ISEF 2020» та міжнародній олімпіаді. Вони пройдуть у червні в Америці», – зазначили у департаменті.

Учениця 9 класу Дніпровського хіміко-екологічного ліцею Юлія Віктосенко відвідує гурток «Юний хімік». Дівчина розробила спрощену технологію отримання органічних пігментів каратиноїдів з овочевих та фруктових соків.

«Срібні» призерки Софія Лавриненко та Анна Тарапацька – десятикласниці Дніпровського хіміко-екологічного ліцею. Вони запропонували спосіб отримування натурального барвника для косметичної галузі. «Завдяки старанням дівчаток, жінки зможуть фарбувати нігті лаком з безпечними пігментами. Принаймні природний жовтий колір наші вихованиці вже змогли отримати», – розповів директор Обласного еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді Юрій Педан.

Учасники конкурсу – учні 9-11 класів з різних регіонів України. Загалом школярі презентували 197 конкурсних проєктів.

В департаменті додали, що Дніпропетровщину представляла команда з десяти юних науковців. Усі – вихованці Обласного еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді.