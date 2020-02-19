У Коростені автобус в'їхав у стовп — один загиблий, двоє травмованих

У Коростені Житомирської області пасажирський автобус зіткнувся з електроопорою, внаслідок чого водій автобуса загинув, ще двоє пасажирів травмовані.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

"ДТП сталася 19 лютого близько 7:15 у районному центрі. За попередньою інформацією, 66-річний водій пасажирського автобуса ПАЗ-4234, що працював на міському маршруті, рухаючись вулицею м. Коростеня, вчинив зіткнення з електроопорою", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП водій автобуса загинув на місці події, двоє пасажирів транспортного засобу звернулись до місцевої лікарні для надання медичної допомоги. Наразі вони проходять обстеження.

Поліцейські встановлюють всі причини та обставини події, у тому числі перевіряють інформацію щодо різкого погіршення самопочуття водія.

Фото: Нацполіція