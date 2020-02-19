У Коростені автобус в'їхав у стовп — один загиблий, двоє травмованих

У Коростені автобус в'їхав у стовп — один загиблий, двоє травмованих

Фото
Укрінформ
У Коростені Житомирської області пасажирський автобус зіткнувся з електроопорою, внаслідок чого водій автобуса загинув, ще двоє пасажирів травмовані.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

"ДТП сталася 19 лютого близько 7:15 у районному центрі. За попередньою інформацією, 66-річний водій пасажирського автобуса ПАЗ-4234, що працював на міському маршруті, рухаючись вулицею м. Коростеня, вчинив зіткнення з електроопорою", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП водій автобуса загинув на місці події, двоє пасажирів транспортного засобу звернулись до місцевої лікарні для надання медичної допомоги. Наразі вони проходять обстеження.

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Поліцейські встановлюють всі причини та обставини події, у тому числі перевіряють інформацію щодо різкого погіршення самопочуття водія.

Фото: Нацполіція

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