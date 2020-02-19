Отруєння у коледжі: госпіталізували вже 17 студентів

Сімнадцять дітей з харчовим отруєнням потрапили до лікарні на Тернопільщині.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

"Сімнадцять дітей з харчовим отруєнням потрапили до лікарні на Тернопільщині. З підозрою на харчове отруєння упродовж цієї ночі до лікарні почали поступати студенти одного із коледжів Збаражчини. Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти - під вечір", - йдеться у повідомленні.

За словами начальника Збаразького відділення поліції Віктора Волощука, серед госпіталізованих - п'ятеро дівчат, а решта - хлопці. Ще троє проходять обстеження. Вік хворих - від 15 до 18 років.

Правоохоронці разом з експертами встановлюють причини масового отруєння.

У коледжі працюють фахівці Держпродспоживслужби. Вони відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.

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Потерпілі розповіли, що не всі в день отруєння харчувалися в загальній їдальні, проте їх пригощав товариш домашньою їжею.

Стан дітей не важкий. Триває слідство.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого до інфекційного відділення Збаразької ЦРЛ з попереднім діагнозом "харчове отруєння", госпіталізовано 12 учнів (2003 - 2005 р.н.), які вживали їжу в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою.