На трасі Київ-Одеса зіткнулись пасажирський автобус і вантажівка, 18 постраждалих

На Миколаївщині на 296 км автошляху "Київ-Одеса" зіткнулись рейсовий автобус Temsa Diamond сполученням «Одеса-Київ» та вантажний автомобіль Volvo, внаслідок чого постраждали водій та 17 пасажирів автобуса.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«19 лютого о 01:35 на пункт зв'язку 18 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Кривоозерському районі на 296 км автошляху М-05 "Київ-Одеса". З'ясувалось, що зіткнулись рейсовий автобус Temsa Diamond сполученням«Одеса-Київ» (в якому перебували 39 пасажирів та два водії) та вантажний автомобіль Volvo. Внаслідок ДТП постраждали водій та 17 осіб першого транспортного засобу», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували постраждалого керманича автобуса та передали його бригаді швидкої медичної допомоги. Ще 16 пасажирів із різними ступенями травм, забоїв направлено до Кривоозерської центральної районної лікарні (15 осіб, у тому числі постраждалий водій) та Любашівської ЦРЛ Одеської області (2 осіб). Наразі постраждалий чоловік перебуває у тяжкому стані в реанімації.

За уточненою інформацією, на ранок 8 громадян після надання кваліфікованої медичної допомоги покинули лікувальні заклади.

Змінний водій автобуса та водій вантажівки не постраждали і від госпіталізації відмовились.

Фото: ДСНС