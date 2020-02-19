У Миколаєві запустили проєкт контролю якості повітря

У Миколаєві запущено проєкт для контролю якості повітря - встановлена ​​і підключена перша станція, яка транслює показники (запиленість, вологість, температура, тиск) на карті EcoCity.

Про це повідомляє платформа МрійДій на своїй сторінці в Facebook.

«Платформа запустила довгоочікуваний масштабний проєкт для контролю якості повітря. Вже встановлена ​​і підключена перша станція Mriydiy. Вона транслює показники (пил, вологість, температура, тиск) на карті EcoCity», - йдеться в повідомленні.

Станція Mriydiy моніторить якість повітря в Заводському районі.

У планах платформи установка наступних станцій - модулів для визначення рівня формальдегідів, СО, СО2, радіоактивності у всіх районах міста Миколаєва.

Читайте також: На Житомирщині відкрили справу через чергове забруднення річок Случ і Хомора

Крім того, Миколаївська міськрада також планує закупити обладнаннядля відстеження якості повітря.

Платформа «МрійДій» - це бізнес-клуб, що створює умови для розвитку комфорту та інновацій в Миколаєві.