У Миколаєві переглянуть ідею харчування у дитячих закладах через новий фальсифікат

Інформація про черговий випадок поставки фальсифікованого вершкового масла в один із дитсадків Миколаєва розлютила міського голову Олександра Сєнкевича, і він пообіцяв переглянути саму ідею харчування дітей у закладах освіти.

Про це Сєнкевич написав на своїй сторінці у Facebook.

«Мені довели до відома результати перевірки вершкового масла, що надходить до наших закладів освіти. В одному із закладів у вершковому маслі, виготовленому у Доманівському районі, знайшли немолочні жири, що суперечить умовам договору з постачальником. Коли я почув цю інформацію, мене відверто охопила лють. Перш за все, як батька двох дітей, які на рівні з іншими харчуються у закладах освіти», - написав Сєнкевич.

За його словами, попри те, що ця справа, скоріш за все, буде розглядатись компетентними органами, він надав доручення профільним підрозділам міськради розібратись з інцидентом та підготувати санкції щодо порушників.

«Також найближчим часом через зазначені скандали у цій сфері будемо разом із нашою командою переглядати саму ідею дитячого харчування в закладах освіти, та як цей процес можна реформувати», - зазначив мер.

Як повідомлялося, ще у лютому 2019 року поліція провела 135 обшуків у на території трьох міст України (Миколаїв, Хмельницький та Одеса) в рамках кримінального провадження щодо неналежного харчування у навчальних закладах Миколаєва. Встановлено, що частка молочних жирів у вершковому маслі замість необхідних 72,5-73% складала менше 1%. Було повідомлено про підозру організованій злочинній групі осіб, які постачали у навчальні заклади Миколаєва небезпечні продукти.

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Ця подія набула широкого резонансу і стала відома у Миколаєві під назвою «маргариновий скандал». Тоді припускалося, що ділки наварили на цій справі щонайменше 7 млн грн, які були виділені з бюджету міста для харчування дітей. Але, розслідування у цій справі досі триває і винні наразі не покарані.

Попри це у Миколаєві фахівці Держпродспоживслужби знову виявили у дитячому садочку підробне масло, яке не відповідає ДСТУ.